Galaxy C9 Pro nuovi render: splendido nella nuova variante nera

Da un paio di mesi a questa parte, si è fatto un gran parlare del degno sostituto dell’attuale top di gamma Samsung Galaxy S7, ovvero sia un Galaxy C9 Pro bello dentro e, a quanto pare, anche fuori. Dopo aver ricevuto la concessione per le certificazioni WiFi, il nuovo terminale si colloca a breve distanza da un mercato di commercializzazione che lo vedrà sotto le spoglie di un’accattivante colorazione Black. Un terminale destinato al mercato cinese, ma non ancora ufficializzato a senso unico verso questa destinazione.

Di fatto, il Galaxy C9 Pro potrebbe verosimilmente trovare posto anche in Europa, all’attenzione di una fascia d’utenza dettasi entusiasta per questo nuovo straordinario dispositivo che affiancherà al Rosa ed alla variante Oro anche la versione in Nero. Una nuova immagine, di fatto, ritrae un device esteticamente appagante, che si accompagna a specifiche davvero molto interessanti.

Infatti, per questo nuovo telefono si avrà a che fare con un ampio display Super AMOLED con diagonale da 6 pollici e processore Qualcomm Snapdragon 653 con annessi 6GB di memoria RAM ed una batteria da ben 4.000mAh. Gli shooter, anche per il frontale, saranno da ben 16 Megapixel. Al momento, nelle speranze degli utenti, rientra la possibilità che Samsung conceda in uso questo terminale anche al di fuori del contesto del merchandising cinese.

