Galaxy J3, J5 e J7 2017 annunciati ufficialmente: caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita

Dopo mesi di rumors ed indiscrezioni, Samsung nella giornata di oggi ha annunciato in via ufficiale i tre smartphone che andranno a comporre la nuova gamma di dispositivi entry level Galaxy J 2017. Si tratta dei nuovi Galaxy J3, J5 e J7, smartphone di fascia medio-bassa che arriveranno in Italia a partire dalla fine di giugno (data di uscita del J5) con prezzi ancora da comunicare in via ufficiale.

Il design dei nuovi Galaxy J3, J5 e J7 2017 è molto simile. Tutti e tre gli smartphone presentano una scocca realizzata in metallo e specifiche tecniche di buon livello.

Galaxy J3 2017: scheda tecnica

Il nuovo Galaxy J3 2017 presenta un display da 5 pollici di diagonale con risoluzione HD affiancato dal SoC Exynos 7570 a 14 nm che può contare su di una CPU Quad-Core Cortex A53 da 1.4 GHz.

A completare la scheda tecnica del nuovo entry level di casa Samsung troviamo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 5 Megapixel ed una batteria da 2.400 mAh. Il device presenta il sistema operativo Android Nougat.

Galaxy J5 2017: scheda tecnica

La proposta intermedia della nuova gamma J 2017 è rappresentata dal Galaxy J5 2017 dotato di display Super AMOLED da 5.2 pollici di diagonale con risoluzione HD, SoC Exynos 7870 a 14 nm dotato di CPU Octa-Core da 1.6 GHz

Completano le specifiche tecniche del nuovo J5 2017 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 13 Megapixel ed una batteria da 3.000 mAh. Anche in questo caso il sistema operativo è Android Nougat.

Galaxy J7 2017: scheda tecnica

Il nuovo Galaxy J7 2017 è, senza dubbio, il più interessante della nuova gamma J 2017. Lo smartphone, infatti, presenta un display Super AMOLED da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione FullHD affiancato sempre dal Exynos 7870. A completare le specifiche troviamo però 3 GB di RAM, 16 GB di storage interno, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 13 Megapixel ed una batteria da 3.600 mAh. Il device presenta come sistema operativo Android Nougat.

Ulteriori dettagli in merito ai nuovi entry level di casa Samsung ed in particolare ai prezzi di vendita arriveranno, senza dubbio, nei prossimi giorni.

