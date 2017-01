Galaxy J7 2017: GeekBench rivela specifiche e Android Nougat

Circa un mese fa, una notizia riportava la concessione delle certificazioni WiFi per i Samsung Galaxy J7 2017 ed il fatto che la nuova release hardware del mercato smartphone riportasse in se la presenza dell’ultimo Google OS, il tanto atteso Android Nougat.

Oggi, ulteriori conferme sono state disposte dal noto portale di GeekBench che, tra le sue pagine, ospita ora i riferimenti tecnici al nuovo dispositivo, per il quale si conferma non soltanto la presenza di Android 7.0 N, ma anche una dotazione tecnica piuttosto interessante, che verrà passata in rassegna qui di seguito.

Di fatto, un prototipo del dispositivo siglato in codice SM-J727P, ha uno score di 889 punti in single-core e di 4.200 score points in multi-core. Test che, in particolare, fanno capo a dotazioni previste in:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p

: Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon @2.21Ghz con Adreno GPU

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon @2.21Ghz con Adreno GPU Memoria RAM : 2GB LPDDR4 System

: 2GB LPDDR4 System Memoria ROM: 16GB di memoria interna espandibile tramite apposito slot predisposto per microSD Card

16GB di memoria interna espandibile tramite apposito slot predisposto per microSD Card Fotocamera Principale Posteriore: 13 Megapixel

13 Megapixel Fotocamera Secondaria Anteriore : 5 Megapixel

: 5 Megapixel Sensoristica : Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola e sensore ad effetto Hall

: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola e sensore ad effetto Hall Dimensioni: 7 x 74.7 x 7.35 mm

7 x 74.7 x 7.35 mm Peso : 158 grammi

: 158 grammi Batteria : 3.000mAh removibile

: 3.000mAh removibile Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz UI

Si rimodulano, in questo caso, i riferimenti al quantitativo di RAM, passati dai 3GB a soli 2GB in questa versione. Il mercato cinese, di fatto, potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di 1GB di memoria aggiuntivo, anche se in merito a ciò non abbiamo ancora alcuna conferma.

Negli USA, intanto, il Galaxy J7 2017 è atteso al rilascio anticipato da Verizon Wireless, sebbene non siano state fornite indicazioni precise in merito alla road-map di rilascio.

Che ve ne pare di questo telefono? A voi tutti i commenti.

