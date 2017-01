Dopo che nella giornata di ieri erano emersi i primi render online, oggi torna a far parlare di sé il nuovo Galaxy J7 2017, il phablet di fascia media che Samsung porterà sul mercato nel corso delle prossime settimane. Lo smartphone ha, infatti, appena ricevuto la certificazione FCC, l’ente americano che anticipa l’arrivo sul mercato di tutti i dispositivi mobili.

A conti fatti, quindi, dopo i benchmark della scorsa settimana e i render di ieri, questa notizia va a confermare che la presentazione e la conseguente uscita sul mercato del nuovo Samsung Galaxy J7 2017 è praticamente imminente.

Con l’arrivo nei negozi dei nuovi smartphone della gamma Galaxy A 2017 in programma a fine gennaio e l’uscita del top di gamma Galaxy S8 fissata ad aprile, il nuovo phablet Galaxy J7 2017 potrebbe raggiungere il mercato europeo nel corso delle prossime settimane, tra febbraio e marzo, con una presentazione ufficiale che potrebbe avvenire anche in prossimità del Mobile World Congress 2017.

Ricordiamo che il Galaxy J7 2017 rappresenterà il top della gamma J e, considerando anche un prezzo non troppo elevato, potrebbe diventare un buon acquisto per moltissimi utenti non troppo esigenti. Il device, infatti, potrà contare su di un ampio display da 5.5 pollici con risoluzione FullHD affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 626 (CPU Octa-Core Cortex A53 da 2.2 GHz), 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibili tramite microSD, fotocamera posteriore da 13 Megapixel, fotocamera anteriore da 5 Megapixel, batteria da 3.000 mAh e sistema operativo Android Nougat.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita in Italia del nuovo Galaxy J7 2017, possiamo ipotizzare che lo smartphone arrivi nei negozi con un listino praticamente identico rispetto al modello che va a sostituire, il J7 2016, che ricordiamo arrivo sul mercato con un prezzo di 299 Euro poi progressivamente diminuito sino a poco più di 200 Euro. Continuate a seguirci per tutti i dettagli sul nuovo phablet Samsung.