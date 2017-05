Galaxy Note 3: Samsung rilascia update per il phablet del 2013

Periodo di novità per quanto riguarda la linea Note di Samsung. Conferme sulla doppia fotocamera posteriore di Galaxy Note 8, Galaxy Note 7 è tornato in vendita con il nome di Note 7R, ma questi non sono gli unici phablet dei quali si sta occupando la casa madre. Incredibile ma vero, oggi vi parliamo di un dispositivo uscito ben quattro anni fa, si tratta Samsung Galaxy Note 3.

In queste ore è infatti arrivato un aggiornamento per questo smartphone, il cui lancio risale al 2013. Un device ancora molto apprezzato, grazie a caratteristiche tecniche che gli consentono di competere con prodotti usciti negli ultimi anni. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo update.

Samsung non trascura Galaxy Note 3

49.34 megabyte, dimensioni contenute per un aggiornamento che non porta sicuramente novità rivoluzionarie, ma è comunque una bella notizia che l’azienda sud-coreana continui a supportare un dispositivo apprezzato dagli utenti come Galaxy Note 3.

Sono due in particolare le finalità di questo update, da una parte il miglioramento dell’app proprietaria Smart Manager, adesso più performante e più veloce, il secondo obiettivo è risolvere alcune criticità legate alla sicurezza.

Presentato nel corso dell’IFA 2013 a settembre, questo phablet vanta 3GB di RAM e un processore Snapdragon 800, elementi che non possono più ovviamente essere considerati top, ma che garantiscono comunque prestazioni valide.

Non cambia nulla per quanto riguarda il sistema operativo, che non si sposta da Android 5.0 Lollipop. L’aggiornamento via OTA, che porta la buld alla versione N9005XXSGBPL4 già arrivato in Olanda e nell’arco di pochi giorni raggiungerà il resto del vecchio continente:

fonte: hdblog.it