Galaxy Note 8 si farà e sfiderà iPhone 8: ultimi rumor

I rumor che stanno riguardando il prossimo Top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S8, stanno facendo ritenere ai più che il colosso coreano ha intenzione di mandare in soffitta la linea Note, dopo l’ormai stranoto disastro (i siti di lingua anglosassone usano il termine inequivocabile “Fiasco”) del Galaxy Note 7. Le varie funzioni innovative e le dimensioni molto estese del display secondo gli ultimi rumor, fanno credere che sia così. Ormai a S8 mancherebbe di fatto solo la S Pen. Tuttavia, nuovi rumor fanno invece credere che il Galaxy Note 8 si farà e andrà a sfidare iPhone 8, quello molto atteso del decennale. Cerchiamo di capirne di più.

Galaxy Note 8: probabile uscita a metà agosto

Certo, non è facile capire con certezza quando il Galaxy Note 8 si farà. Fatto sta, che il codice di registrazione utilizzato da Samsung segue comunque la classica sequenza della linea Note. Come riporta iDigitalTimes, il fatto che S8 sarà molto probabilmente lanciato ad aprile e con un evento separato (a New York?) rispetto al World Mobile Congress di Barcellona, rende più difficile capire quando Note 8 uscirà. In genere lo ha sempre fatto a metà agosto, proprio per non sovrapporsi ai nuovi iPhone in uscita che generalmente escono a metà settembre. E Samsung non vuole ripetere il rilascio anticipato costato carissimo al Note 7.

Solo una volta Samsung ci provò, e fu con il Note 4. Ma i risultati non furono granché, perché andò a sfidare iPhone 6. Il quale attirò su di sé tutte le attenzioni degli addetti ai lavori perché particolarmente innovativo rispetto ai precedenti. E, come sappiamo, il prossimo iPhone sarà quello del decennale. E Apple si giocherà parecchie carte, come lascia intendere la scarsità di novità apportate dalla settima versione.

Galaxy Note 8 arriva con un altro nome?

Altri rumor ritengono poi che Samsung vuole cambiare nome alla linea Note, proprio perché rievoca la settima versione “esplosiva”. Ma un altro fattore che spinge il colosso coreano a proporre il Galaxy Note 8 è il fatto che molti utenti, nonostante i pericoli che il suo predecessore potesse esplodere, volevano comunque tenerselo e non tornare al classico smartphone. Al punto che la multinazionale asiatica ha dovuto costringere al cambio con vari espedienti.

Insomma, il Galaxy Note 8 probabilmente si farà e dovrebbe uscire a metà agosto. Ma fino ad allora, tanti saranno i rumor che ci accompagneranno.