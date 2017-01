Galaxy Note 8 in video: schermo 4K flessibile e fotocamera da 30 MP?

Galaxy Note 8 potrebbe essere una vera bomba. No, non una bomba esplosiva come è stato il Note 7, almeno speriamo. Intendiamo che potrebbe avere delle caratteristiche da urlo, sia lato hardware che lato software. Sarà sicuramente presentato nel tardo 2017: se Galaxy S8 tarderà fino ad aprile, aspettiamoci un Note 8 almeno ad ottobre 2017. Ecco tutti i rumor (ok, possiamo anche chiamarli sogni) che circolano sul nuovo phablet della casa sud coreana, che a quanto pare non ha minimamente abbandonato il brand.

Galaxy Note 8, secondo lo Youtuber MobySmartCat, potrebbe avere un display da 5.7” flessibile, che si trasformerà in un 6.2 spingendo semplicemente un bottone sul lato del device. Sarà anche compatibile con la realtà virtuale e avrà uno schermo da 4K. Forse ha un po’ esagerato? Forse, queste sono indiscrezioni da prendere con le pinze.

LEGGI ANCHE: Galaxy S7 Edge vs OnePlus 3T con Android Nougat: chi vince? [VIDEO]

Galaxy Note 8 potrebbe poi avere una fotocamera pazzesca da 30 megapixel (Note 7 ne aveva 12) e Snapdragon 830 a 10nm come processore (ma noi scommettiamo sullo Snapdragon 835) e 6-8 GB di RAM. Farà poi il suo debutto Android O, che non ha ovviamente ancora un nome ufficiale, e un’intelligenza artificiale avanzata, forse chiamata Bixby, proprio come Galaxy S8. Ok forse stiamo sognando, davvero Galaxy Note 8 potrebbe avere queste specifiche? Noi pensiamo che lo Youtuber abbia “leggermente” esagerato, ma magari tra queste indiscrezioni qualcosa di reale accadrà, come ad esempio lo schermo 4K, che di sicuro non ci sarà su Galaxy S8. Nel frattempo, mentre sognate, gustatevi il video concept.