Galaxy S6: Android Nougat più vicino dopo il rilascio della Certificazione WiFi

Samsung ha annunciato per vie ufficiali il rilascio delle nuove piattaforme di sistema Google Android Nougat in versione 7.0 per i suoi attuali Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge nel corso della scorsa settimana.

Unitamente a questo riferimento la società ha provveduto anche a fornire le linee guida per il processo di aggiornamento agli altri dispositivi, Galaxy S6 compresi. La lista, inoltre, ha visto anche i Galaxy Note 5 ed i Galaxy Tab S2.

Un aggiornamento avvistato in queste ore all’interno delle pagine dell’ente di certificazione WiFi Alliance vede un Galaxy S6 SM-G920 che anticipa un update da volersi in futuro anche per i device della linea Galaxy S6 Edge ed Edge+ Plus, per i quali se ne parlerà in un secondo momento.

Secondo la road-map iniziale fornita da Samsung si auspica una potenziale implementazione da concludersi nel giro di qualche settimana. Ad ogni modo la società deve ancora esprimersi in via ufficiale in merito alla data di uscita effettiva prevista per il nuovo update.

In attesa di ulteriori informazioni e conferme

