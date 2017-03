Galaxy S6 e aggiornamento Nougat: Samsung dice a che punto è la situazione

I tanti proprietari del Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge stanno ancora aspettando con ansia l’aggiornamento del proprio sistema operativo ad Android 7.0 Nougat. L’ultima release di Google è già arrivata per il successivo S7 mentre sarà ovviamente già nativo nell’attesissimo Galaxy S8. Un passaggio, quello da Marshmallow a Nougat che porterà con se moltissime novità e farà sì che questo già ottimo dispositivo, ormai in commercio da un paio di anni, acquisisca nuova linfa e funzionalità. Tuttavia, l’update di Nougat per Galaxy S6 continua a subire ritardi e rinvii. Samsung finalmente, a mezzo Twitter e ben tre tweet, ci dice com’è la situazione.

Galaxy S6, ritardo di Nougat dovuto al perfezionamento del firmware

Come noto, le ultime indiscrezioni ci dicevano che Nougat per Galaxy S6 e la sua versione Edge sarebbe arrivato alla fine del mese scorso. Nel nostro Paese, però, siamo in ritardo anche su questo. Orbene, come riporta Sammobile, Samsung UK tramite il suo profilo ufficiale Twitter, finalmente ci dice la verità: il ritardo è causato al perfezionamento del firmware, al fine di scongiurare l’insorgere di fastidiosi bug. Come già accaduto del resto al successivo Galaxy S7. E che sta curando molto la qualità del software. Il tutto, spiegato in ben tre cinguettii nei quali ha taggato certo @harri_ashley, il quale aveva chiesto al comparto britannico di Samsung delucidazioni a riguardo. Ecco i tre tweet consecutivi, divisi con tanto di numerazione, dato che come noto il numero di caratteri concessi per tweet dal Social Network sono limitati:

Insomma, un modo per il colosso coreano di dire: “stiamo lavorando per voi”. O, in modo più british, “work in progress”. Tuttavia, i tanti utenti dell’S6 sperano che questi lavori non durino ancora per molto. Qui si rischia di rievocare spettri come la Salerno-Reggio Calabria!

