Galaxy S6, quattro buone ragioni per acquistarlo o non cambiarlo

Il Samsung Galaxy S6 e la sua versione Edge esiste da quasi due anni ormai e ultimamente è tornato agli onori delle cronache per alcuni casi di esplosioni. I quali hanno anche lasciato alquanto perplessi, visto che questo smartphone, per il lasso di tempo in cui è stato in circolazione, non è mai stato soggetto a questi problemi. E sembra anche un accanimento del destino, visto quanto ha patito Samsung in questi mesi per il Note 7. Ma possiamo dire tranquillamente che il Galaxy S6 è uno smartphone esplosivo. E non nel vero senso del termine, bensì nel più classico metaforico. Ci sono quattro ragioni valide affinché teniate ancora questo smartphone o ne compriate perfino uno nuovo. Eccole di seguito.

Galaxy S6, fotocamera ancora tra le migliori

Il Galaxy S6 ha una fotocamera tranquillamente considerabile tra le migliori sul mercato. A suffragio di questa tesi anche i recenti test compiuti dagli esperti della DxOMark. I quali hanno dato alla sua fotocamera 86 punti sui 100 totali. Ricordiamo che Galaxy S6 e la sua versione Edge montano una Sony IMX240. Pertanto, se volete cambiarlo per un mero fatto di fotografie o video, buttereste solo i vostri soldi.

Galaxy S6 e il design ancora accattivante

Questo smartphone ha un design che fa ancora invidia a molti dispositivi in circolazione. Anche appena usciti. Vanta una struttura interamente in metallo supportata da un vetro protettivo di ultima generazione (Gorilla Glass 4), pure su entrambi i lati dello smartphone. Ciò lo rende maggiormente resistente a urti ecadute, stimabili fino ad un metro di altezza. Sebbene sia abbastanza grande, il design li rende altresì impugnabili e agevoli da usare.

Galaxy S6 ed Edge aggiornati a Nougat

Sebbene il sistema operativo nativo del Galaxy S6 e S6 Edge è Android Lollipop 5.0.2, è stato aggiornato a Marshmallow 6.0.1 già prima che venissero annunciati i successori al MWC di Barcellona 2016. Il che li ha resi ancora attuali. Ma c’è di più. Samsung li ha inclusi tra i dispositivi in circolazione che saranno aggiornati anche ad Android 7.0 Nougat. Cosa volere di più?

Galaxy S6, il prezzo è ormai un affare

Questo smartphone può essere tranquillamente suggerito anche a chi non lo possiede già. Se inizialmente costava 700 euro, ora è facilmente trovabile intorno ai 450 euro. Inoltre, ad inizio 2017, con l’avvicinarsi dell’uscita dell’S8 (probabile ad aprile) potrebbe scendere anche sotto i 400 euro. Un vero affare!