Galaxy S7 ricevono un nuovo aggiornamento di ben 98 Mb: di cosa si tratta

Nel suo anno di esistenza, i Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge ha dato molte soddisfazioni a Samsung. E riprova di ciò è il fatto che questi due telefoni sono stati proposti in nuove salse anche di recente. Tuttavia, non sono anche mancati problemi. Come l’aggiornamento ancora atteso ad Android 7.0 Nougat, che in Italia non è ancora arrivato, mentre nel resto d’Europa procede a grappoli. Non solo, laddove è già presente, subisce ulteriori aggiornamenti per ripararne bug ed errori. Comunque, confidiamo nella sua bontà.

Ma in generale, lo stesso Galaxy S7 e la sua versione Edge stanno ricevendo importanti aggiornamenti. Il nuovo pesa addirittura 98 Mb. Ecco di cosa si tratta.

Aggiornamento per la variante BTU dei Galaxy S7

Come riporta Sammobile, Samsung sta rilasciando un altro aggiornamento per la variante BTU. L’aggiornamento porta i codici G930FXXU1DQB3 e G935FXXU1DQB3 e il file ha una dimensione di ben 98.11 MB, e include più correzioni di bug, miglioramento della stabilità e un implementazione delle prestazioni. L’aggiornamento per ora riguarda il Regno Unito, dove Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge hanno già da un mese ricevuto Android 7.0 Nougat. Il quale ha portato un sacco di nuove funzioni, tra cui la funzione Always On Display, un nuovo sistema multi-windows, filtro blu chiaro, Samsung PaSS, ecc.

Leggi anche: Samsung, spunta un nuovo misterioso telefono: SM-G615F, le specifiche tecniche

Già nei giorni scorsi i Galaxy S7 avevano ricevuto un aggiornamento inaspettato. Che già avevamo giudicato importante e singolare, essendo il file pesante più di 15 Mb. Ma ora siamo addirittura dinanzi a un aggiornamento di quasi 100 Mb!