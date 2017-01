Galaxy S7, è questa la data di uscita di Android Nougat?

Tutti aspettano Android Nougat per Samsung Galaxy S7. Dopo una lunga beta con fortunati utenti che hanno potuto provarlo in anteprima, la casa sud coreana aveva promesso che entro gennaio l’atteso aggiornamento sarebbe arrivato. Ma per ora non c’è traccia di Nougat per Galaxy S7, quindi gli utenti si stanno spazientendo. Fino ad ora, abbiamo la prima vera indiscrezione sulla data di uscita dell’update.

L’indizio deriva da uno screen pubblicato da un utente turco, tradotto in spagnolo, che dice che Android Nougat per Samsung galaxy S7 ed S7 Edge uscirà martedì 17 gennaio (via Phandroid), cioè fra meno di una settimana. Ovviamente non possiamo minimamente confermare questa notizia, anche perché andrebbe confermata da Samsung (che ovviamente non l’ha fatto).

Non è chiaro infatti se l’immagine sia stata manipolata (è molto semplice in verità) per “giocare” coi sentimenti degli utenti, bramosi dell’aggiornamento. Noi ve lo dobbiamo riportare per dovere di cronaca: non ci sperate, ma se succede davvero il 17 gennaio non ci dispiacerebbe, se vedete arrivare l’OTA proprio quel giorno non sarebbe poi così male. I tempi però questi sono, se non è la prossima settimana Nougat per Galaxy S7 arriverà tra 15 giorni o poco più: manca poco, nel frattempo incrociamo le dita.