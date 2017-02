Galaxy S7 Dual Sim a un prezzo folle di 416 euro: dove acquistarlo

Il Galaxy S7 e il Galaxy S7 Edge sono due smartphone che hanno fatto sicuramente la fortuna di Samsung. Messi in vendita a marzo 2016, sono stati proposti anche in altre salse in termini di colori. Proprio per spingerne ancora le vendite e cercare di ripagare dal clamoroso flop del Galaxy Note 7. Il quale ha arrecato un danno complessivo al colosso coreano stimato tra i 3 e i 5 milioni di dollari. Ora Samsung spera di rifarsi con il promettente Galaxy S8 e la sua versione Plus. Definita così perché entrambe le versioni sono Edge, dunque non aveva più senso definirlo tale.

Naturalmente, anche per l’avvicinarsi dell’uscita di quest’ultimo (come ormai noto prevista da metà aprile in poi, previa presentazione il 29 marzo) e perché stanno per compiere un glorioso anno, Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge vengono proposti a prezzi molto vantaggiosi. Sperando che vengano altresì superati i problemi riguardanti l’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat. Ma c’è un’offerta difficile da rifiutare: Galaxy S7 Dual Sim a circa 416 euro. Scopriamone di più.

Galaxy S7 Duos su eBay a 439.99 dollari

Come riporta GSMArena, la promozione molto interessante viene dagli Stati Uniti. E, nella fattispecie, da eBay. L’utente che lancia il Galaxy S7 Duos a 439.99 dollari (col cambio attuale 416 euro) è un certo mobilepros1, che vanta il 97.6% di feedback positivi. Lo stesso sito, lo scorso novembre, aveva individuato lo stesso dispositivo a 469.99 dollari. Certo, per noi italiani c’è un aggravio di quasi 20 dollari di dogana, circa 19 euro. Ma tutto sommato, nel complesso, si tratta di 435 euro totali. Acquistato oggi, arriverebbe tra sabato 25 febbraio e lunedì 13 marzo.

Sicuramente con l’uscita del Galaxy S8 i prezzi scenderanno ancora. Ma nel dubbio, si potrebbe già approfittare. Non mancano ovviamente anche i vari volantini, con le offerte di Unieuro, Euronics e Mediaworld. Basta tenere sempre sott’occhio tutto quanto proposto sul web e in forma cartacea.