Galaxy S7 ed S7 Edge: Novità ufficiali per Nougat in Italia

Da alcuni giorni a questa parte uno degli argomenti che tiene banco nel mondo degli smartphone di fascia alta è dato senza ombra di dubbio dal rilascio dell’aggiornamento Nougat per coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge qui in Italia. Nei giorni scorsi abbiamo cercato di ottenere qualche informazione aggiuntiva sul rollout direttamente dall’azienda, ma oggi siamo andati oltre ed abbiamo ricevuto una conferma importante.

Da un po’ di tempo a questa parte si ipotizza da più parti che in realtà non sia stato avviato alcun rollout per l’aggiornamento in questione, ma evidentemente le cose non stanno così per la divisione italiana di Samsung, almeno stando alle risposte che abbiamo ottenuto in esclusiva per i nostri lettori. Un segnale incoraggiante, prendendo per buone le risposte ufficiali, in attesa che tutti ricevano la tanto attesa notifica a bordo dei loro Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge.

A seguire, per rendere al meglio l’idea sullo stato dei lavori per il rilascio dedicato ai prodotti no brand, vi riportiamo la conversazione originale avuta con Samsung Italia, sperando che si possa fare una volta per tutte chiarezza sulla vicenda:

Redazione FocusTech: Buongiorno, sono un redattore tech per un noto blog a tema smartphone, FocusTech. La scorsa settimana ho parlato con un suo collega qui che mi ha dato informazioni sul rilascio dell’aggiornamento Nougat per Samsung Galaxy S7. In particolare per la versione no brand dell’S7 Edge, annunciandone l’uscita in Italia per gruppi di IMEI. Il problema è che nessuno in Italia ha confermato la notizia. Chiedo pertanto un vostro chiarimento ufficiale sulla faccenda.

Samsung Italia: Esatto, è in distribuzione proprio in questi giorni, stiamo già ricevendo feed back sull’uso di Android Nougat.

Redazione FocusTech: Potrebbe fornirmi qualche dettaglio? Tempi di uscita previsti su larga scala (anche approssimativi)? Feedback di cui mi sta parlando?

Samsung Italia: Al momento le posso confermare che da inizio mese sta avvenendo la distribuzione dell’aggiornamento su tutti i Galaxy S7 / S7 Edge.

Redazione FocusTech: Siccome non c’è un solo utente che ci sta confermando la notizia, quando dovrebbe riprendere il rollout?

Samsung Italia: E’ in corso, non è stato sospeso. Il rollout continuerà fino a permettere l’aggiornamento di tutti i modelli interessati senza brand.

Vi ricordiamo che alcuni giorni fa, sempre Samsung Italia, ci aveva confermato l’uscita definitiva per i Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge no brand disponibili qui da noi entro il mese di febbraio. Non resta che attendere le prossime mosse degli sviluppatori.