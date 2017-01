Galaxy S7 Edge: debutta in Europa la versione Coral Blue

A quasi un anno di distanza dalla presentazione ufficiale e dopo decine di milioni di unità vendute in tutto il mondo, il Galaxy S7 Edge si appresta a ricevere una nuova variante di colore in Europa. Il top di gamma di casa Samsung, infatti, dovrebbe arrivare nei negozi, nelle prossime settimane, in colorazione Coral Blue, già disponibile in alcuni mercati internazionali.

La tinta Coral Blue è stata introdotta da Samsung la scorsa estate per lo sfortunato Samsung Galaxy Note 7. Sin dai primi istanti successivi la presentazione, la colorazione Coral Blue era risultata tra le più apprezzate dagli utenti che però non hanno avuto la possibilità di acquistare il Note 7 a causa dei ben noti problemi di surriscaldamento che hanno spinto Samsung ad interrompere, in anticipo, la produzione del phablet.

La nuova colorazione Coral Blue del Galaxy S7 Edge è stata già introdotta in listino da Samsung Olanda e dovrebbe arrivare in Italia entro la fine del mese di gennaio. A conti fatti, ci troviamo di fronte ad un’interessantissima variante del Galaxy S7 Edge che potrebbe spingere molti utenti ad acquistare un nuovo modello del top di gamma di casa Samsung senza attendere il rilascio sul mercato del nuovo Galaxy S8 che, come visto ieri, uscirà soltanto ad aprile.

Ricordiamo che, ad oggi, il Galaxy S7 Edge è disponibile in Italia in cinque varianti di colore: nero, bianco, oro, argento e rosa. La nuova versione Coral Blue, come detto, rappresenta un’aggiunta interessante alla gamma del flagship coreano e se sarà inserita sul mercato con un prezzo in linea con le altre colorazioni potrebbe contribuire alla crescita delle vendite di Samsung nel corso del primo trimestre dell’anno.

Naturalmente il Galaxy S7 Edge Coral Blue sarà disponibile nella sola variante con 32 GB di storage interno e con una scheda tecnica identica rispetto alle altre versioni dello smartphone già sul mercato.

Continuate a seguirci anche nei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti legati al debutto in Italia del nuovo Galaxy S7 Edge in versione Coral Blue.