Galaxy S7 Edge: Samsung disposta a riparare anomalia linea rosa, ma a questa condizione

Ieri 24 gennaio ci siamo occupati del problema che sta affliggendo il Samsung Galaxy S7 Edge. Attuale fiore all’occhiello della multinazionale coreana, come dimostra il fatto che anche a quasi un anno di distanza, ha lanciato altre varianti. E in attesa del Galaxy S8. Il problema riguarda una fastidiosa linea rosa che appare verso la fine del lato destro dello schermo. Di uguale dimensione e sulla stessa posizione per ogni dispositivo Galaxy S7 Edge. Un’anomalia simile alla linea verde apparsa per un breve periodo prima dell’estate sul Galaxy S7. Inizialmente si credeva che questa linea rosa sullo schermo del Gaaxy S7 Edge fosse un problema circoscritto a pochi dispositivi. Invece, le lamentele continuano ad aumentare, al punto da preoccupare anche i possessori italiani.

Cosa dice Samsung? La risposta soddisfa a metà: da un lato si dice disposta a riparare il dispositivo ma a una condizione. Vediamo quale.

Samsung disposta a riparare Galaxy S7 Edge con linea rosa, ma…

A differenza di quanto fatto inizialmente e data anche la portata che l’anomalia sta assumendo, come riporta Neowin, Samsung ha riconosciuto il problema ed è disposta ad offrire riparazione. Purché il dispositivo sia in garanzia e comunque non abbia subito cadute accidentali o qualsivoglia tipo di danno da urto. I quali possono far verificare tali linee generati da pixel “morti”.

Gli utenti però non sono contenti di questa apertura del colosso coreano, giacché in tanti sui Forum ritengono che il problema sia proprio dovuto all’hardware difettoso e non certo causato da loro. Del resto è alquanto singolare che tutti i dispositivi presentino lo stesso problema allo stesso identico posto e nello stesso periodo di tempo. Basta vedere le foto che stanno circolando sul web. La linea rosa sullo schermo è uguale per tutti.

Dopo il flop del Galaxy Note 8, un feroce Pink Floyd sta inquietando ora il sonno di Samsung…