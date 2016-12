Galaxy S7 Edge: nuovo aggiornamento per la beta di Android Nougat

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione beta di Android Nougat per il suo top di gamma, Galaxy S7 Edge. Si tratta di un minor update disponibile unicamente per gli utenti che hanno aderito al programma di beta testing di Nougat per i device della gamma S7. Al momento, l’aggiornamento rilasciato sembra essere disponibile unicamente per il Galaxy S7 Edge mentre la versione flat del device non ha ancora ricevuto tale update.

Come detto in precedenza, ci troviamo di fronte ad un minor update che va ad ottimizzare, ulteriormente, il funzionamento del firmware su cui Samsung sta lavorando già da diversi mesi. Le novità di questo nuovo aggiornamento sono quindi limitate, ma il numero di bug continua a diminuire così come continua a migliorare la fluidità generale del terminale.

Come noto, la casa coreana ha in programma di rilasciare Android Nougat su Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge nel corso del prossimo mese di gennaio, al termine di un lungo periodo di beta testing che ha permesso al team di sviluppo di ottimizzare al meglio il funzionamento della nuova versione di Android sui suoi top di gamma. L’update rilasciato ha un peso di circa 300 MB.

Per ora, Samsung non ha rilasciato tempistiche precise per quanto riguarda il rollout di Android Nougat in versione stabile su Galaxy S7 e S7 Edge che, in ogni caso, saranno i primi smartphone dell’azienda a ricevere la nuova versione di Android.

Nelle settimane che seguiranno il rilascio di Nougat per i suoi top di gamma, Samsung provvederà ad aggiornare anche la gamma S6, il Note 5 e la gamma A in versione 2016 e, forse, in versione 2015.

Maggiori dettagli sulle tempistiche di aggiornamento arriveranno nelle prossime settimane. Ricordiamo che il primo smartphone Samsung nativamente predisposto con Android Nougat sarà il nuovo Samsung Galaxy S8, atteso al debutto in occasione di un evento privato a New York nel mese di aprile. Continuate a seguirci per saperne di più.