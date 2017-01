Galaxy S7 Edge vs Honor 8 vs OnePlus 3 la sfida in video decreta il più veloce

Uno degli aspetti che in questo particolare momento storico induce gli utenti a scegliere uno smartphone di fascia alta piuttosto che un altro è senza ombra di dubbio rappresentato dalle prestazioni generali che il singolo device è in grado di assicurare, aspetto che ha spesso e volentieri premiato il cosiddetto Samsung Galaxy S7 Edge. Non è un caso che la serie in questione ha consentito proprio a Samsung di vivere un 2016 tutto sommato soddisfacente dal punto di vista delle vendite.

Il processore Snapdragon 820 montato sullo smartphone ancora oggi fa la sua onesta figura, come potrete notare dal video che mette uno contro l’altro proprio il Samsung Galaxy S7 Edge, l’Honor 8 ed il tanto discusso OnePlus 3. Nonostante i 6 GB di memoria RAM per quest’ultimo, sembra essere il top di gamma Honor quello ad avere una marcia in più, probabilmente grazie ad una serie di ottimizzazioni che partono dall’interfaccia EMUI.

Nello specifico, le app prese in esame come potrete notare dalle immagini in questione sono Word, Facebook, Instagram, Twitter, Pokémon GO, GmailChrome, YouTube, Adobe, Clip, FrAndroid, Spotify, Netflix, Hitman e Sniper. Fondamentalmente, dunque, il Samsung Galaxy S7 Edge è un pochino dietro rispetto a dispositivi arrivati sul mercato diversi mesi dopo, ma spostando l’attenzione sulla gestione della memoria flash appare chiaro che le differenze tra gli smartphone siano minime.

Insomma, a poco meno di un anno dal suo arrivo sul mercato, il Samsung Galaxy S7 Edge riesce ancora oggi a difendersi alla grande con dispositivi più “giovani”, ma è chiaro che, arrivati a questo punto, l’utenza che segue da vicino le vicende di Samsung attende di capire quali saranno le risposte che il nuovo Samsung Galaxy S8 saprà dare al mercato. Nel frattempo godetevi pure la sfida in video tra Samsung Galaxy S7 Edge, Honor 8 e OnePlus 3.