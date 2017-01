Galaxy S7 Edge vs OnePlus 3T con Android Nougat: chi vince? [VIDEO]

Tutti ormai sappiamo che Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge riceveranno a brevissimo l’aggiornamento ad Android Nougat, precisamente la versione 7.1.1. Non si conosce ancora la data di uscita, ma quello che sappiamo è che sicuramente la beta è finita e Samsung è pronta all’imminente rilascio. Quasi in contemporanea è disponibile anche Android Nougat su OnePlus 3T, l’ultima versione uscita della casa cinese, e quindi lo youtube Summit Vlog ha ben pensato di fare una comparazione: chi vince, chi è più veloce tra Samsung Galaxy S7 Edge e OnePlus 3T con Android Nougat?

Una volta avviato video si vede la bella interfaccia di Nougat del menu a tendina. Viene aperto Steam, Reddit, la fotocamera, il Play Store, l’app orologio, e il OnePlus sembra….più veloce! Vengono anche provati dei giochi come Gangstar Vegas, Angry Birds (qui vince Samsung), Modern Combat. Si prosegue poi con la velocità del WiFi. Galaxy S7 Edge totalizza 222.55 Mbps in download e 12.89 in upload (ma ovviamente dipende dalla connessione), OnePlus 3T “solo” 144.40 Mbps in download e 12.50 in upload. Beh, una bella differenza per la velocità di download a favore del terminale Samsung.

Si passa poi alla navigazione internet tramite browser Chrome. Viene visitato il sito GSM Arena, e OnePlus 3 sembra più veloce. Poi si passa a The Verge, molti simili nell’apertura, anzi, Galaxy S7 Edge con Android Nougat qui sembra più veloce. Insomma non c’è uno dei due terminali che vince su tutto, anche se il Galaxy S7 Edge ha il WiFi più veloce. Conclusioni: almeno da questo test le app si aprono più velocemente su OnePlus 3, mentre la navigazione internet è più veloce su Galaxy S7 Edge.

Questo non vuol dire che un terminale è migliore dell’altro, ma si è voluta fare questa comparazione grazie al fatto che ora c’è Android Nougat su tutti e due i terminali. Ma per il verdetto finale si dovrà attendere la fine di gennaio, quando sarà disponibile la versione finale di Android 7.1.1 per Galaxy S7 Edge, lì ne vedremo delle belle.