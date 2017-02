Galaxy S7 e Nougat, come lanciare app facilmente da Always On Display

Dopo averlo assaggiato nelle sue versioni Beta, che hanno permesso agli utenti degli smartphone fortunati di poter entrare in confidenza con esso, Android 7.0 Nougat è diventato definitivamente realtà. Tra le varie funzioni di Nougat che vi abbiamo proposto in questo video sintetico, ce ne è anche una molto comoda per lanciare le app direttamente dalla funzione Always On Display di Galaxy S7 e Gaalxy S7 Edge. Quando ci arriva una notifica. Vediamolo di seguito.

Galaxy S7, come avviare una app da Always on display

Tramite Nougat, la funzione Always On display è in grado di visualizzare le notifiche per le applicazioni native nonché quelle derivanti da terze parti. Come riporta Sammobile, tutto ciò che dovete fare sul vostro Galaxy S7 o Galaxy S7 Edge aggiornati con questa ultima versione di Android, è toccare due volte (quindi fare doppio Tap) sull’icona di una notifica apparsa sullo schermo di Alway on display. Così da poter avviare immediatamente l’applicazione in questione.

Ciò vale anche per i contatti in rubrica e gli sms. Quando invece si tratta di app di terze parti, se si fa doppio tap sull’icona di notifica di un’applicazione sul Always On Display, occorrerà poi semplicemente espandere le notifiche rilevanti sul lockscreen.

Galaxy S7, e se non si vuole utilizzare la funzione Always on display?

Per quanti invece non vogliono tenere attiva la funzione Always On display sui propri S7, può essere disattivata completamente andando in Impostazioni, poi Display, poi pigiando su Always On Display e infine entrando in Layouts menu. Su Samsung Galaxy S8 tale funzione sarà invece nativa, come del resto l’intero Android 7.0 Nougat.