Galaxy S7, ecco i 3 spot divertenti Samsung in stile Nike per promuoverlo con Gear Fit 2

Finite le feste, in tanti vogliamo tornare in forma. O, quanto meno, perdere qualche chilo preso durante i bagordi natalizi. La tecnologia, si sa, oggi ci aiuta anche in questo, fornendoci gli strumenti per controllare al meglio la nostra attività fisica. La Nike è da decenni ormai foriera di spot spettacolari, accattivanti, divertenti. La settimana scorsa ne è circolato uno con protagonista Kevin Hart alle prese col suo Apple Watch. Talmente preso dalla sua corsa che finisce per impazzire. Samsung ha proposto qualcosa di simile con tre spot molto divertenti per promuovere due suoi prodotti: Galaxy S7 e Gear Fit2. Ve li proponiamo di seguito.

I tre spot Samsung per promuovere Galaxy S7 + Gear Fit2

Come riporta il sito Cnet, Samsung ha proposto tre video dalla durata di trentuno secondi ciascuno. Brevi clip divertenti ma molto significative, per promuovere la combinazione di due suoi prodotti: lo straordinario Galaxy S7 e l’indossabile Gear Fit2.

Nel primo spot Samsung si vedono tante persone che fanno esercizi fisici da soli, apparendo tanti folli. Dalla palestra, alla strada, passando per casa propria. Il video si intitola appunto “Crazy”.



Nel secondo si vede una persona di colore alle prese con la corsa. Sembra stanca e chissà da quanto sta correndo. In realtà, poi, consulta il suo Gear Fit2 e sono passati appena tre secondi ed è ancora vicino casa. Al punto che la moglie lo saluta dalla finestra. Il video si intitola “Honey”.



Nel terzo, si vede una persona sovrappeso correre durante la notte sperando di perdere qualche chilo. Si ferma a guardare una vetrina e scopre un manichino di un negozio di prodotti sportivi, vestito proprio come lui, col suo bel fisico e un ghigno sul volto. Così l’uomo decide di impostare il suo Gear Fit2 di Samsung sulle 2 ore e mezza di corsa. Il titolo è “Mannequine”.



Vi sono piaciuti? Ritenete questa campagna Samsung efficace, divertente, o magari pure offensiva nei confronti dell’utente “medio” alle prese con l’attività fisica?