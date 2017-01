Galaxy S7: versione definitiva Android Nougat 7.0 disponibile online

A seguito della definitiva chiusura del programma Samsung Galaxy Beta e delle indiscrezioni in merito all’uscita dei nuovi sistemi Android N Galaxy S7, la società ha posto in essere il rilascio del nuovo firmware in versione stabile tramite il canale OTA (Over-the-Air).

I mercati in cui si è reso attivo il programma Galaxy Beta stanno di fatto ricevendo il download del firmware Galaxy S7 SM-G930F, ovvero sia il modello con schermo piatto. Allo stato attuale le regioni in cui si rende disponibile il pacchetto sono: UK (BTU) e Repubblica Ceca (O2C).

Queste nuove disposizioni, quindi, non fanno altro che confermare l’ormai imminente rilascio qui in Italia. Al momento, come evidenziato dai colleghi di SamMobile, non vi è alcuna informazione in merito alla disponibilità della versione Android N 7.0 per Samsung Galaxy S7 Edge.

Vi aggiorneremo non appena si renderanno disponibili nuove informazioni. Vi invitiamo a rilasciare opportuna segnalazione nel caso in cui ravvisaste la presenza del nuovo aggiornamento per il vostro dispositivo.

Intanto potete scoprire tutte le funzioni che Google ha riservato agli utenti Android N seguendo il nostro post di riferimento. Che cosa ve ne pare del nuovo sistema e delle nuove feature messe a punto dal team di sviluppo? Spazio a tutti i vostri commenti.

