Galaxy S8: i 17 rumor che lo renderanno miglior smartphone 2017

Il 2016 non è stato un anno facile per Samsung, tra esplosioni del Galaxy Note 7, il coinvolgimento in uno scandalo politico simile alla nostra Mani pulite e il maxi-risarcimento appannaggio di Apple. Sono però arrivate anche delle belle soddisfazioni, soprattutto dal Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, tant’è che Samsung ha proposto di recente anche altre varianti. Quest’anno gli occhi sono puntati principalmente sul Galaxy S8, che sarà presentato il 26 febbraio in occasione del MWC di Barcellona e lanciato o il 29 marzo oppure tra il 15 e 18 aprile. Di seguito riportiamo i 17 rumor che dipingono il Galaxy S8 come potenziale miglior smarthone 2017.

Galaxy S8, i rumor riguardanti forma e dimensione

Il display dovrebbe coprire la facciata anteriore al 94%, come dimostrano i primi due video promozionali.

2. Non dovrebbe esserci il tasto Home, sostituito dal sistema 3D Touch come un iPhone.

3. Sarà più grande del precedente Galaxy S7, ovvero 152.38 x 78.51 x 7,94 millimetri nella versione normale e 140,14 x 72,20 x 7,30 millimetri per quanto concerne la versione Plus.

4. Avrà entrambi le versioni curve.

Le fotocamere dell’S8

5. Avrà una fotocamera anteriore di 8 Megapixel con autofocus.

6. Mentre la fotocamera posteriore avrà una doppia lente, da 12 e 13 Mpx. In questo modo, sarà possibile zoommare una parte specifica di quanto stiamo inquadrando senza però sfocare il resto dell’immagine.

Le dotazioni software del Galaxy S8

7. Il Top di gamma Samsung avrà l’ultima versione di Android, 7.0 Nougat, già nativa.

8. Grazie alla collaborazione con VivLabs, colosso dell’intelligenza artificiale, disporrà di un Assistente virtuale di ultima generazione: Bixby. Che non avrà nulla a che invidiare a quelli della concorrenza: Siri, Alexa, o Google Assistant. Bixby, integrato nella fotocamera, sarà in grado di riconoscere oggetti o testi.

9. Quanto al processore, in Corea del sud sarà Snapdragon 830. Mentre a livello internazionale uscirà col circuito integrato Exynos di Samsung.

10. Sarà dotato di un sistema simile a Microsoft Continuum dei Windows Phone.

11. Sarà il primo con Bluetooth 5.0.

Le dotazioni hardware del Galaxy S8

12. S8 non avrà il jack per le cuffie, anche se ciò non è sicuro. I rumor sono contrastanti in merito.

13. Sarà dotato di USB-C al posto della micro-usb, con enormi vantaggi per il caricamento della batteria e del trasferimento di dati.

14. Sarà certificato IP68, quindi protetto da acqua e polvere.

15. Grazie all’acqusizione con il colosso nel campo audio Harman, S8 avrà speakers audio di tutto rispetto.

16. Avrà un lettore dell’iride, che ne aumenterà la sicurezza.

17. La Batteria sarà da 4200 Mah, con dispersore di calore.