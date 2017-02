Galaxy S8, i 3 punti di forza nel nuovo video: quante differenze rispetto ad S7

Potrebbe fare una primissima apparizione al Mobile World Congress di Barcellona il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S8, anche se il suo esordio sul mercato è previsto non prima di un paio di mesi qui in Europa.

Ecco perché si stanno intensificando le voci relative alla sua scheda tecnica, ma anche su un design che dovrebbe presentare non pochi elementi di rottura rispetto a quanto abbiamo toccato con mano nel corso del 2016 grazie ai vari Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge.

Oggi, a proposito del prossimo top di gamma Android, vogliamo condividere con voi un nuovo video che mette in risalto almeno tre punti di forza (e di rottura) per lo stesso Samsung Galaxy S8, sempre che i rumors di queste settimane vengano confermati ufficialmente dal produttore coreano.

Il primo riguarda proprio la componente estetica, perché anche le immagini odierne puntano su una profonda rivisitazione della linea Galaxy che si è venuta a consolidare in questi anni. Partendo proprio dall’ottimizzazione degli spazi riservati ai bordi.

Ancora, sembrano esserci pochi dubbi sull’adozione della doppia fotocamera posteriore, in linea con quanto abbiamo riscontrato lo scorso anno con due smartphone molto apprezzati dal pubblico, come nel caso di Huawei P9 e Huawei P9 Lite.

Infine, bisogna mettere in risalto anche le diverse colorazioni del Samsung Galaxy S8 che emergono dal video di oggi. Insomma, ampia scelta per gli utenti anche sotto questo punto di vista, rispolverando tra le altre cose alcune soluzioni cromatiche che in passato sono state molto apprezzate dal pubblico.

Dopo aver premesso quali dovrebbero essere i punti di forza dei nuovi Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus rispetto a quanto abbiamo avuto modo di apprezzare in questi mesi con i due Samsung Galaxy S7, non resta altro da fare che mostrarvi l’ultimo video che sta spopolando in queste ore sul web.