Galaxy S8, 5 nuove foto ce lo svelano in tutte le angolazioni: c’è anche una novità

Anche se il 29 marzo è ancora un po’ lontano, in questi giorni continuano ad approdare sul web foto, immagini e video del Samsung Galaxy S8. Stamane vi abbiamo mostrato una foto in primo piano, postata dal sempre attento Evan Blass che svela anche l’ora precisa di uscita del dispositivo (se ve la siete persa, potete vederla qui). Qualche ora più tardi, vi abbiamo mostrato anche un breve video pubblicato da un account cinese (in quest’articolo).

In questa sede, invece, vi mostriamo altre cinque nuove foto. Le foto in questione sono ben cinque e ci mostrano il Galaxy S8 in più angolazioni. Non manca poi un particolare nuovo, che non abbiamo visto fino ad oggi. Ecco le foto di seguito.

Galaxy S8 mostrato in cinque nuove foto

Anche queste foto ritraggono un Galaxy S8 nella variante black apparsa su BGR. Come si evince dalle foto pubblicate da Sammobile, vediamo innanzitutto una novità: la lunetta superiore è più grande della cornice inferiore. Il che rappresenta una novità rispetto a quanto visto fino ad oggi.

Per il resto, vediamo che il dispositivo Samsung ha un display curvo, con angoli curvi. Possiamo anche vedere i nuovi pulsanti sulla parte inferiore dello schermo

Il pulsante di accensione / blocco è sul lato destro

mentre il bilanciere del volume e il tastino per avviare l’assistente virtuale vocale Bixby sono sul lato sinistro del device

Non mancano poi foto della parte superiore ed inferiore del telefono. Un auricolare, fotocamera frontale,e un gruppo di sensori si trovano sopra il display. L’alloggiamento della scheda SIM è nella parte superiore del dispositivo

mentre il jack da 3,5 mm per le cuffie (che quindi ancora una volta risulta presente), la nuova porta USB di tipo C, il microfono e l’altoparlante sono invece nella parte inferiore.

Non c’è invece una foto della parte posteriore del telefono, che comunque vi abbiamo mostrato in quest’altro articolo.