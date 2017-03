Galaxy S8, brutte notizie: versione da 6 GB RAM venduta solo in Cina, ecco perché

Tra i rumor più allettanti riguardanti Samsung Galaxy S8, vi è quella relativa al fatto che poteva avere ben 6 GB di Ram. Tuttavia, tutti i principali rapporti riferiscono che Galaxy S8 avrà 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. E’ anche vero però, che altri rapporti insistono col dire che ci sarà anche una edizione da 6GB RAM. Il responsabile ricerca per IHS in Cina, Kevin Wong, rivela che questa particolare variante sarà però lanciata solo in Cina appunto. Proprio come già fatto con il Galaxy C9 Pro, lanciato solo negli store cinesi con 6 GB di RAM. Perché questa strategia? Ecco svelato l’arcano.

Galaxy S8 da 6 Gb di RAM per essere più competitivi sul mercato cinese

Il motivo è presto detto e non ha alcun retroscena politico o geografico. Come riporta Sammobile, semplicemente, Samsung punta ad essere più competitiva in Cina poiché i dispositivi dei principali produttori locali stanno già vendendo telefoni con 6 GB di RAM. Oltre a questo potenziale, S8 avrà uno storage raddoppiato, a ben 128 GB. Il che ci rende effettivamente un po’ invidiosi.

Ciò comunque non deve costituire un disinteresse verso questo dispositivo e non deve indurre a credere che sia meno potente sugli altri mercati.

