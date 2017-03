Galaxy S8, ecco 7 nuove foto in tutte le angolazioni: c’è un particolare spiazzante

Mancano 23 giorni all’uscita del Samsung Galaxy S8 e della versione S8+. Vale a dire il 29 marzo prossimo. Mentre per la vendita si parla di 21 aprile in tutto il Mondo, anticipata dal 10 aprile per il pre-ordine online. Queste ultime date sono però ancora ufficiose e vanno prese col beneficio del dubbio. Fino a queste date, comunque, ad allietarci l’attesa saranno ancora tante foto e vari video. I quali, ora ci confermano specifiche già note, ora ci spiazzano con qualche novità. Come le otto nuove foto che stanno circolando ora e che vi mostriamo di seguito.

Galaxy S8, in otto nuove foto spunta anche tasto Home…sotto!

Le nuove foto sono state pubblicate come quasi sempre accade da Sammobile. Sono ben otto e ritraggono il Galaxy S8 in tutte le sue angolazioni. Pubblicate da una fonte asiatica: For. Tutto sommato, rivediamo vari aspetti già confermati, ma anche due novità. La prima sono due numeri sul display: 12:46. Diversi da quelli enunciati da Evan Bass sul suo profilo Twitter. Presumibilmente l’ora in cui sarà presentato ufficialmente il 29 marzo. Ma, soprattutto, c’è una foto su tutte che spiazza, relativa al tasto Home fisico.

Il quale, se è vero che manca nella sua solita posizione e viene ritratto sul display formato digitale, viene però collocato sulla parte inferiore del dispositivo. Un’idea alquanto singolare, che va controcorrente con tutto quanto detto fino ad oggi. Ossia che il Galaxy S8 non avrà un tasto Home fisico, neanche in altre posizioni.

Un’idea suggestiva, ma in fondo, poco credibile. Ecco comunque le altre foto confermative di ciò che già sappiamo:

Leggi anche: Galaxy S8, ecco un altro video di pochi secondi che lo mostra acceso