Galaxy S8: 8GB di memoria 10nm e comparto di storage UFS 2.1

Secondo una nuova fonte proveniente dall’ormai noto microblog cinese di Weibo, il Samsung Galaxy S8 potrebbe segnare una seria rivalutazione del comparto memoria, visto ora nella possibilità di sfruttare un quantitativo di RAM che esula dai tanto discussi 6GB per rifarsi al concetto che vuole le presenza di nuovi sistemi a 10nm basati su un quantitativo di 8GB, da accompagnarsi ad un sistema di stoccaggio velocissimo, in ottemperanza ai criteri voluti con l’introduzione dello standard UFS 2.1 di ultima generazione.

Si tratta di voci pervenutici da un post, riportato nell’immagine che segue, che segnerebbe così un vero e proprio cambio di rotta rispetto alle aspettative iniziali per un device che, in luogo di un epic fail Note 7 e di un incalzante iPhone 8 che segnerà il decennale della serie e l’introduzione di un Quad-Edge display OLED, ha dello straordinario.

Segnato da un SoC in-house marchiato Samsung Exynos, di fatto, il Galaxy S8 potrebbe contare su un comparto memoria di tutto rispetto, tanto nelle quantità che nelle qualità offerte al consumatore finale, il quale potrà fregiarsi di un ampio parco scelta dovuto all’introduzione di due varianti che rispondono a nome di Galaxy S8 Standard e Galaxy S8 Plus.

Nel primo caso abbiamo un classico 5 pollici di diagonale con schermo Edge-to_Edge, mentre nel secondo un più generoso 6 pollici ottimizzato nella resa degli spazio da dedicare all’interazione touchscreen, in modalità Full-Screen su display Quad-Edge. In ogni caso, almeno per il momento, niente ha avuto ancora modo di trovare conferma ufficiale. L’evento di presentazione, inoltre, potrebbe trovare luogo, ricordiamolo, nel corso del mese di Aprile 2017, all’interno di un teatro espositivo dedicato, con sede a New York.

In luogo di una successiva divulgazione di informazioni ufficiale, vi rimandiamo al nostro box dei commenti, ove potete esprimere le vostre personali considerazioni sul caso. Che cosa ti aspetteresti di trovare a bordo del nuovo terminale e cosa, invece, non ti convince delle ultime indiscrezioni trapelate in rete. A te l’ultima parola.

LEGGI ANCHE: Galaxy S8, display da 6 pollici? Il nuovo rumor allettante