Galaxy S8: annuncio il 29 Marzo 2017 e vendita ad Aprile a $849? Ultimi rumor

Samsung Galaxy S8 è un terminale sul quale pendono numerose e crescenti indiscrezioni. In ultimo vi è il parere dell’utente @Ricciolo1, reduce da un passato d indiscrezioni. L’interessato, in questo caso, parla di un Galaxy S8 ormai pronto alla sua ufficializzazione, benché nessuno si aspetti un suo annuncio sul palco del Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Di fatto, la fonte riporta che il nuovo smartphone potrebbe essere reso ufficiale entro il prossimo 29 Marzo 2017 e commercializzato nel corso della 17 settimana dell’anno, ovvero nel periodo che va dal 24 Aprile 2017 fino al 30 Aprile 2017. L’interessato, inoltre, si è sbilanciato anche nel fornire un’indicazione approssimativa sul prezzo di vendita al day-one. Si parlerebbe, in questo caso, di un minimo di $849.

Ricordiamo, secondo le informazioni in nostro possesso, che Samsung Galaxy S8 riporterà una dotazione tecnica basata su:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED QUad-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @2560x1440p con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 5a generazione e cornici assenti

: Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED QUad-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @2560x1440p con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 5a generazione e cornici assenti Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 835 10nm

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 835 10nm GPU: Adreno 540

Adreno 540 SIM Card : Formato Nano-SIM

: Formato Nano-SIM Fotocamera Principale Posteriore: 12 Megapixel con tecnologia Dual-Pixel e sistema di messa a fuoco laser automatica

12 Megapixel con tecnologia Dual-Pixel e sistema di messa a fuoco laser automatica Fotocamera Secondaria Anteriore : 8 Megapixel

: 8 Megapixel Sistema Operativo: Android 7.0.1 Nougat con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz Grace UX (Samsung Experience)

Accanto a queste specifiche iniziali troveremo anche gli upgrade previsti per ulteriori versioni Premium, per le quali si è detto dell’esistenza di un modello con display dalla diagonale da 6.2 pollici. Unitamente a queste prime informazioni, tra l’altro, avremo a che fare con un device Full-Screen con sensore per impronte digitali integrato sotto al display.

Avremo modo di scoprire di più nel corso delle prossime settimane. Per il momento facci sapere che idea ti sei fatto del nuovo dispositivo lasciandoci un tuo personale commento al riguardo.

