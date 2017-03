Galaxy S8, ecco in anteprima le immagini della app Music: tante novità in arrivo

Manca meno di un mese alla presentazione del Samsung Galaxy S8, mentre per il suo arrivo nei negozi dobbiamo aspettare più di un mese e mezzo. In questi mesi vi abbiamo comunque riportato varie chicche sul nuovo Top di gamma del colosso coreano, rendendovi così l’attesa più suggestiva e meno estenuante. In quest’articolo vi mostriamo come sarà la applicazione per ascoltare musica: app Music appunto.

Ascoltare musica su Galaxy S8 sarà una piacevole esperienza grazie alla presenza nella confezione delle cuffie AKG, di Harman (delle quali vi abbiamo parlato qui). Ma anche grazie a questa app Music che porta diverse novità rispetto al passato. Vediamo dunque in anteprima alcune immagini di come sarà la app Music.

App Music su Galaxy S8: alcune immagini e come cambia

Come riporta Sammobile, App Music è in realtà già disponibile per il download in Versione 16.1.93-9 e scaricabile tramite APK sul vostro device. Sembra proprio che grandi cambiamenti siano stati fatti per quanto riguarda l’interfaccia utente dove impostare le opzioni. C’è altresì una nuova scheda per i brani preferiti in modo che sia possibile accedere facilmente alle tracce contrassegnate con un cuore. E anche le icone sono state modificate pure. Ecco alcune immagini dell’applicazione per ascoltare musica:

Insomma, ascoltare musica su Galaxy S8 sarà una esperienza gradevole sia dal punto di vista estetico che sonoro.