Galaxy S8, con app Galaxy Unpacked 2017 sarà possibile seguire diretta streaming presentazione: come scaricarla

Mancano due settimane esatte al fatidico 29 marzo. Data che metterà fine all’attesa spasmodica in vista della presentazione del prossimo gioiellino Samsung: il Galaxy S8. Il quale, come ormai saprete tutti, sarà presentato tramite un evento in pompa magna in quel di New York. Mentre per l’approdo negli store, per quelli tradizionali dovremo aspettare o il 21 aprile o il 28 aprile; mentre per quelli online la data rimasta in ballo è il 10 dello stesso mese. Comunque, Samsung ha messo a disposizione una app per seguire la diretta streaming della presentazione del Galaxy S8: Galaxy Unpacked 2017. Di seguito vi forniamo il modo per ottenerla già.

Galaxy Unpacked 2017: diretta streaming o mail informative su Galaxy S8?

Come riporta Sammobile, quando si avvia la app ideata da Samsung Galaxy Unpacked 2017 dopo il download, viene richiesto di registrarsi. Quando si tenta di iscriversi, però, dà un errore specificando che le registrazioni inizieranno mercoledì 22 marzo. Bisogna però anche dire che non specifica per quale scopo ci si debba registrare. L’idea sembra comunque quella che questa app permetterà di seguire la diretta streaming della presentazione del Galaxy S8. O, al limite, informerà in maniera esclusiva e prima di tutte le altre fonti, mediante mail, su tutte le novità riguardanti il Top di gamma di Samsung.

Dunque, anche in questo caso c’è qualche mistero che sarà svelato tra una settimana. Ma tutto lascia presagire che convenga scaricare questa app per non restare indietro. Per poterla avere già in APK è possibile farlo tramite questo link sempre di Sammobile.

Ecco alcune foto di Galaxy Unpacked 2017: