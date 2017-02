Galaxy S8: ecco le varianti di colore e il probabile prezzo (non buone notizie)

“Color, color, di che color?” dicevamo per gioco da bambini. Una domanda che da adulti, specie se stiamo seguendo la tanto attesa uscita del Top di gamma di Samsung, Galaxy S8, è lecita porsi. A questa poi dobbiamo anche abbinarci un’altra lecita domanda: a quale prezzo sarà venduto insieme alla sua versione Plus? In alcuni precedenti articoli, abbiamo parlato di entrambi gli aspetti. Cercando di ipotizzare con quali colori Samsung potrebbe proporre il Galaxy S8 (con alcuni possibili ritorni) e a quale prezzo. Ora trapelano nuove informazioni a riguardo su entrambi gli aspetti. Con brutte notizie riguardo il secondo aspetto.

Galaxy S8, ecco le varianti di colore

Quanto al primo aspetto, Sammobile attinge da un retailer ucraino: Hryvnia. Come riporta il report ucraino, Galaxy S8 (codice SM-G950) e il Galaxy S8 Plus (codice SM-G955) dovrebbe essere in Nero, Oro, Grigio orchidea. Quest’ultimo sarebbe una novità molto interessante. Certo, solo tre varianti ci sembrano un pò poche e probabilmente dobbiamo aspettarci qualche altra opzione.

Galaxy S8: i prezzi esorbitanti

Nello stesso articolo, sono elencati anche i prezzi. Il Galaxy S8 nella sua versione smart potrebbe essere venduto al prezzo di 950 dollari. Mentre la sua versione Plus addirittura a 1050 dollari. Ciò confermerebbe, purtroppo, i prezzi esorbitanti già circolati in questi mesi. In pratica, il nuovo Top di gamma costerebbe almeno 100 dollari in più del Galaxy S7. Un prezzo forse giustificato dalle tante novità che porterà con sé. Ma sarebbe anche poco concorrenziale. Poi bisogna anche vedere i prezzi in base ai vari mercati e quindi continenti.

Leggi anche: Assistente Bixby sarà un ottimo alleato sul lavoro: la nuova funzione scoperta

Tra un paio di mesi circa sapremo comunque la verità su questo punto. Mentre per la presentazione un mese e mezzo circa: il 29 Marzo, presumibilmente in quel di New York. Certo, l’arresto del patron del colosso coreano avvenuto stamane, potrebbe far registrare anche dei ritardi. Ma speriamo proprio di no, l’attesa è già stata estenuante.