Galaxy S8 avrà cuffie AKG nella confezione: i vantaggi audio

Il Mobile World Congress è ufficialmente iniziato ieri, domenica 26 febbraio. Grande attenzione è stata riposta al nuovo Huawei P10 e agli smartphone Nokia (anche al redivivo 3310). Mentre come noto in casa Samsung il grande protagonista è stato il Galaxy Tab S3, con grande assente il Galaxy S8. sebbene, finalmente sia arrivata l’ufficializzazione della sua data di presentazione: il 29 marzo. Con duplice sede in Europa e Stati Uniti: rispettivamente a Londra e New York. Due grandi vetrine internazionali per un evento in pompa magna. Intanto, è notizia di queste ore che nella confezione del Galaxy S8 ci saranno le cuffie AKG.

Ricordiamo che AKG Corporation è un’azienda facente parte un ramo di Harman, da poco rilevata da Samsung. Ecco le caratteristiche tecniche e il prezzo delle cuffie AKG.

Galaxy S8 con cuffie AKG: un grande passo avanti in termini audio

Come riporta Sammobile, l’audio prodotto da AKG è già apprezzabile nel Galaxy Tab S3. Questa esperienza audio è un risultato diretto dell’acquisizione da parte di Samsung di Harman International. Che, a sua volta, gestione come detto AKG corporation. La bella notizia è che a partire dal Galaxy S8, nella confezione dei Galaxy saranno presenti cuffie AKG. Se è vero che Samsung ha dimostrato comunque un buon sviluppo tecnologico in termini di audio, come dimostrato con i precedenti Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, con l’audio AKG fa un’ulteriore passo in avanti. dato che questa azienda ha una storia di oltre 70 anni.

L’audio AKG ha il vantaggio di fornire un’esperienza di ascolto senza distorsioni e senza distrazioni esterne. Frutto di continue sperimentazioni e progressi tecnici. Ecco dunque che l’acquisizione di Harman da parte di Samsung – risalente a fine 2016 ma ratificata solo una settimana fa dopo qualche tentennamento da parte della prima – porta con sé i suoi frutti. Che ascolteremo col prossimo Galaxy S8 di Samsung.

Leggi anche: Galaxy S8, foto ci mostra assenza tasto Home