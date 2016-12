Galaxy S8 avrà cuffie wireless in ear: risposta Samsung ad Airpods

Negli ultimi giorni abbiamo letto tanti rumor allettanti riguardo il Galaxy S8. Prossimo Top di gamma Samsung in uscita molto probabilmente il prossimo aprile. Abbiamo letto di come potrebbe essere dotato di S Pen e ciò, per alcuni, è un chiaro segnale di dismissione della linea Note. Ma anche del fatto che spariranno i pulsanti fisici per le funzioni Indietro e Multi Tasking in favore di ancora non chiari sistemi virtuali e feature 3D Touch a mo’ di iPhone di Apple. Ancora, sempre sulla scia di quanto sta facendo Apple, Samsung potrebbe prevedere per il suo Galaxy S8 cuffie wireless. Qualcosa che rievoca i dispositivi AirPods di Apple lanciati da un paio di settimane. Scopriamone di più.

Galaxy S8 sarà dotato di cuffie wireless in-ear?

Sappiamo come Samsung voglia eliminare il jack per le cuffie da 3,5 mm. Ma, stando a quanto riporta Sammobile, potrebbe spingersi anche oltre. Dotando del suo Galaxy S8 di cuffie con tecnologia wireless in-ear. Una risposta in salsa coreana agli Airpods di Apple e sappiamo quanto Samsung voglia investire sull’audio, avendo rilevato Harman. Ora resta anche da capire se tali cuffie saranno date in dotazione assieme al dispositivo, oppure vendute separatamente.

Inoltre, resta il dubbio sulla necessità di un doppio salto in questo campo. Visto che, oltre alla soppressione del succitato jack per le cuffie da 3,5 mm ci sarebbe pure un audio incentrato sul wireless. Non sono troppe novità tutte insieme? Non sarebbe meglio prima testarle una alla volta? Samsung vuole sorprendere non poco con il nuovo Galaxy S8. Al fine di cancellare la clamorosa figuraccia fatta col Note 7.

Cosa sono cuffie wireless in ear

Cos’è la tecnologia wireless in ear? Per cuffie In ear si intende quelle cuffie che si posizionano all’interno dell’orecchio e non richiedono supporti aggiuntivi. In questo modo è più semplice ascoltare musica, più leggero e l’audio non viene ascoltato dall’ambiente che ci circonda.