Galaxy S8, spunta nuova data uscita: 15 aprile, i dettagli

Proseguono spediti i rumor riguardanti il prossimo Top di gamma di casa Samsung: il Galaxy S8, che ci descrivono un dispositivo con tante potenzialità ed idee innovative. Per quanto concerne la presentazione del dispositivo e la sua data di lancio, su quest’ultima ci sono ancora dubbi e perplessità, ma ora spunta una nuova data: il 15 aprile. Vediamo i particolari.

Galaxy S8, lanciato il 15 aprile?

Sul fatto che il Top di gamma di Samsung sarà presentato il prossimo 26 febbraio, sembra non ci siano più dubbi: sarà esposto in occasione del World Mobile Congress di Barcellona. Per quanto riguarda invece il suo lancio ufficiale, spunta una nuova data: il 15 aprile, un giorno prima rispetto a quanto si è detto fino ad oggi. Aprile sembra comunque essere il mese predestinato, visto che si è anche parlato in via ufficiale della produzione in massa del Galaxy S8 per fine marzo.

Il 15 aprile presentati tre dispositivi Samsung

Ma perché si parla del 15 aprile? Come riporta Sammobile, un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del sud parla di tre smartphone presentati per quella data che vantano una fotocamera anteriore con Autofocus da 8 Mpx. Ora, considerando che di sicuro 2 su 3 sono smartphone della serie Galaxy A (2017), si deduce che il terzo sia appunto l’S8. La cui fotocamera frontale viene descritta proprio con quelle caratteristiche.

Samsung vuole migliorare molto il suo comparto fotografico, aggiornato con maggiore lentezza rispetto alla concorrenza. Del resto, con la selfie-mania dilagante, offrire un’ottima fotocamera frontale sttira di non poco la potenziale clientela. Vedremo dunque se la nostra attesa sarà accorciata di un giorno.