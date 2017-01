Galaxy S8, un grafico ci mostra le differenze con S7

Stando ai tanti rumor che circolano da mesi, possiamo senza dubbio affermare che il Samsung Galaxy S8 sarà un dispositivo completamente diverso rispetto al suo predecessore: il Galaxy S7, uno smartphone già comunque molto apprezzato e disponibile in numerose varianti, come la Plus o la più consolidata Edge. Queste caratteristiche però non variano solo nell’estetica, ma anche in termini di specifiche tecniche e dimensioni. Quanto a quest’ultimo punto, vi mostriamo un grafico basato sulle misure precise ufficiali del Galaxy S8 e del Galaxy 7. Il quale rende bene l’idea di come i due dispositivi sono molto diversi e l’S8 sia un telefono più grande e compatto del secondo.

Galaxy S8, che differenza col Galaxy S7!

A fornire il confronto è GsmArena, che ha ricevuto le immagini ufficiali da un produttore di case. Il Samsung Galaxy S8 Plus misura 152.38 x 78.51 x 7,94 millimetri ed è facile constatare come sia nettamente più largo e leggermente più lungo dell’S7 Edge. Ma a fare la differenza è anche il display che copre più del 90% della facciata (forse addirittura il 94) ed il fatto che ha entrambi i lati curvi. Quanto all’S8 normale, le dimensioni saranno 140,14 x 72,20 x 7,30 millimetri, leggermente più corto e più sottile dell’attuale S7, ma comunque più ampio. Anche in questo caso, poi, la differenza sarà fatta soprattutto dal display più esteso.

Nell’articolo ci si chiede anche quali benefici queste dimensioni possano portare alla batteria. Quindi, alle sue dimensioni e alla sua durata. Così come dubbi riguardano il pulsante di accensione e la porta micro USB 2.0 invece della USB-C. Del resto, la differenza non è da poco riguardo le loro dimensioni.

Dunque, le differenze “estetiche” tra i due telefoni sono evidenti. Ma anche quelle tecniche, che vi segnaliamo costantemente con sempre nuovi articoli.