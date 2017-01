Galaxy S8, ecco nuovo video che lo confronta a S7 e Note 7

Ormai i rumor riguardanti l’attesissimo Galaxy S8 di Samsung sono sempre più accompagnati da immagini e video. Tra cui anche uno ufficiale. Del resto, la data di lancio si avvicina. Ormai sapete tutti che la data di presentazione non sarà il 26 febbraio ma il 29 marzo. Mentre nei negozi arriverà il mese successivo, sebbene è da stabilire ancora la data. Si parla di 15, 18 e 21. In fondo, buoni anche per un terno secco sulla ruota di Seul. Ma scherzi a parte, un nuovo video sta facendo il giro del web e confronta il Galaxy S8 e la sua versione Plus con il precedente Galaxy S7, la sua versione Edge e lo sfortunato Note 7. Prendetevi qualche minuto e potreste diradare i vostri ultimi dubbi.

Galaxy S8, confronto tra case con S7 e Note 7: c’è la S Pen

Come riporta Android Guys, a creare il video è Mobile Fun. Dura quasi sette minuti e confronta i case dei Galaxy S8 come detto coi predecessori S7 e lo sfigato Galaxy Note 7. Si noterà, a parte la grandezza rispetto all’S7, anche la presenza di uno spazio presumibilmente per la S Pen, la collocazione del microfono e l’altoparlante.



Certo, sarebbe un po’ singolare se il prossimo Top di gamma di Samsung avesse la S Pen, visto che la stessa multinazionale coreana ha confermato che il Note 8 si farà. In effetti, la presenza di una S Pen induceva proprio a pensare che la linea Note sarebbe stata repressa. O, quanto meno, per il 2017. Almeno per far dimenticare un po’ quanto accaduto lo scorso anno con la settima versione.

Galaxy S8 con ricarica e cuffie wireless?

Nel case manca anche uno spazio per la porta di ricarica, il che induce a pensare che avrà la ricarica wireless. Così come manca uno spazio per il jack delle cuffie. Che sia wireless anch’esso? Possibile, ma ancora difficile da dire. I rumor sull’argomento sono ancora molto discordanti.

