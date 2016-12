Galaxy S8, display da 6 pollici? Il nuovo rumor allettante

Cresce l’attesa per il prossimo Top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S8. Attesa che rischia di diventare snervante, visto che viene ormai dato per certo che non uscirà il prossimo 26 febbraio in occasione del World Mobile Congress di Barcellona. Ma in aprile e probabilmente, in quel di New York. Tanti i rumor che si susseguono da mesi e lo faranno anche nei prossimi. Tra questi, alcuni riguardano il display del Galaxy S8. Sia per quanto concerne la grandezza, sia per quanto riguarda la riduzione dei bordi. Un ultimo rumor parla addirittura di 6 pollici. Cerchiamo di capirne di più.

Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus: i nuovi rumor sui display

Come riporta Sammobile, i nuovi rumor su quello che saranno i rispettivi display di S8 e S8 Plus parlano di 5 pollici e 6 pollici. Il che significherebbe un display anche più grande del phablet Note 7, lo sfortunato Top di gamma che prevedeva un display da 5,7 pollici. Samsung starebbe anche per produrre le due forme il prossimo mese. Ancora, il prossimo Galaxy S8 e versione Plus dovrebbe avere bordi molto ridotti. Con una facciata costituita da oltre il 90% di display. E priva del tasto fisico Home. Infine, entrambe le versioni avranno uno schermo curvo. Quindi non solo una versione come è stata fino al settimo modello (la Edge).

Galaxy S8, altro dubbio riguarda il jack per le cuffie da 3.5 mm

Rumor contrastanti riguardano invece la presenza o assenza del jack per le cuffie da 3.5 mm. Alcuni rumor parlano di conferma, altri di sparizione sulla scia di iPhone 7. A voi come piacerebbere? Con o senza? Una conferma viene invece dall’autofocus per la fotocamera anteriore, mentre quella posteriore dovrebbe essere implementata al di là dei maggiori megapixel, che dovrebbero essere 16.

Non resta che aspettare ancora qualche mese e Samsung, parafrasando un famoso film, farà il suo April in New York.