Galaxy S8 ed S8 Plus: ecco quali potrebbero essere i vetri frontali

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona aprirà le porte nel corso delle prossime settimane ma, come visto, quest’anno non ospiterà gli ultimi ritrovati della moderna tecnologia mobile sudcoreana Samsung, ovvero i Galaxy S8. Smartphone per i quali le indiscrezioni si fanno via via sempre più intensive e che abbracciano oggi nuove informazioni in merito ai vetri frontali sia nella versione base che nella variante Plus.

Le immagini che seguono sono state rilasciate in via del tutto non ufficiale e, proprio per questo, non se ne garantisce l’affidabilità. In questo frangente si mettono in mostra i profili anteriori in vetro che andranno a rivestire i display frontali degli smartphone Galaxy S8 Plus ed S8 Standard. Secondo quanto appreso nel corso di queste ultime settimane, di fatto, potremmo avere a che fare con display da 5.7 e 6.2 pollici di diagonale.

Ambedue le soluzioni che vediamo qui di seguito confermano la scelta di Samsung di procedere nella commercializzazione delle variante a schermo curvo, abbandonando definitivamente le versioni Flat che ci hanno accompagnato fino a Galaxy S7. Dalle foto si osserva la quasi totale assenza di cornici anche per i bordi superiore ed inferiore, a conferma dei rumor del periodo.

Ricordiamo che i nuovi dispositivi potrebbero essere presentati ufficialmente entro la giornata del 29 Marzo 2017 tramite apposito evento. Inoltre, la loro commercializzazione potrebbe concretizzarsi entro il mese di Aprile 2017 ad un prezzo di partenza di $849.

Che cosa ne pensate di questi Galaxy S8? Aspetterete un primo hands-on prima esprimere un giudizio o volete esporre sin da subito le vostre personali considerazioni? Fatelo utilizzando l’apposito box dei commenti a fondo pagina.

