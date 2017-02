Galaxy S8, ecco nuove foto con case UAG che ne svelano il design

Samsung ha deciso di farci ancora attendere per l’uscita del suo gioiellino: il Galaxy S8. Nessuna presentazione in occasione del Mobile World Congress 2017 che si svolgerà a Barcellona, pare neanche in un video di un minuto. Ma la data sarà probabilmente il 29 marzo. Comunque, almeno questa, sarà rivelata in quell’occasione. Mentre le vendite dovrebbero partire dal 14 aprile nella Madre Patria Corea del Sud, per poi proseguire nelle prossime due settimane nel resto del Mondo.

Comunque, vari render ci stanno facendo scoprire il Galaxy S8 a poco a poco. E ormai i rumor sembrano essere sempre più confermati. Un nuovo contributo ci arrivano dai case UAG, marchio di accessori per smartphone e tablet. Ecco di seguito alcune interessantissime foto.

Galaxy S8 con case UAG: tutto confermato

Come riporta Sammobile, sul proprio sito ufficiale, il marchio di accessori UAG ha postato una serie di foto di case del Samsung Galaxy S8, rivelando alcuni elementi chiave del design dello smartphone in immagini ad alta risoluzione. Sembra che ci sia una fotocamera frontale, uno scanner dell’iride, e altri quattro sensori sopra il display. Mentre il marchio Samsung posizionato sotto lo schermo. Ancora, manca un tasto home fisico e lo scanner di impronte digitali. Il quale invece, come detto da vari precedenti rumor, sarà posto sul retro.

Galaxy S8, display al 94% e tasto Bixby

Come si evince dalle foto, inoltre, ci sarà un tasto fisico supplementare laterale, oltre ai pulsanti per accensione e volume. Sarà destinato all’accensione dell’assistente vocale virtuale Bixby. Il quale, comunque, sarà una evoluzione di S Voice e non un nuovo prodotto frutto della collaborazione del colosso su questo campo VivLabs. Infine, come non notare il display, che occupa quasi interamente la facciata anteriore. Confermando il fatto che sarà esteso al 90%.

Insomma, i case UAG sembrano proprio passare in secondo piano. A voi piace il Galaxy S8 se fosse così?