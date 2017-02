Galaxy S8, nuova foto ci mostra come funziona display senza tasto Home

Manca ormai un mese e una settimana alla presentazione del Galaxy S8. Anche se Samsung ufficializzerà la data del 29 marzo in occasione del World Mobile Congress. Così sapremo anche se la location sarà la “Grande mela” New York. In questi giorni tante sono le foto verosimili e i render formato immagine e video che ci stanno facendo scoprire il Galaxy S8 e la sua versione Plus. Le quali ci hanno tutte confermato che le due versioni del gioiellino del colosso coreano saranno rispettivamente da 5.8 e 6.2 pollici e che il tasto Home sarà assente.

Proprio riguardo quest’ultimo, una nuova foto ci spiega meglio come funzionerà il display senza un tasto Home fisico.

Galaxy S8: ecco display senza tasto Home fisico

A farci vedere la foto è Sammobile. Anche se il Galaxy S8 e la sua versione Plus non avranno un tasto Home fisico, ce ne sarà uno virtuale sul display. Premendo in modo più prolungato verso il basso sul display lo si mette in funzione, mentre facendo tap due volte si avvia la fotocamera. Cosa che in realtà già si fa col Galaxy S7 e altri portatili Samsung successivi.

Non grandi stravolgimenti, quindi, proprio per consentire a chi lo acquisterà di sentirsi troppo spaesati. Del resto, i due dispositivi avranno nativi anche il nuovo Android 7.0 Nougat, il quale porta con sé già non poche novità.

