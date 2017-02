Galaxy S8, queste 2 nuove foto ce lo mostrano in primissimo piano fronte-retro

Samsung sta concentrando le sue forze su due fronti: la presentazione del Galaxy Tab S3 al Mobile World Congress di Barcellona ormai alle porte e l’uscita del Galaxy S8. Se la data di quest’ultima sembra essere quasi sicuramente il 29 marzo (ma sarà confermata proprio in occasione del MWC), la data di messa in vendita dovrebbe essere il 21 aprile. Data già spuntata a dicembre e tornata in auge ieri, tramite una fonte coreana. In attesa di scoprire se queste date sono reali, spuntano sempre più dettagli sul Galaxy S8 e la sua versione Plus. Due nuove foto ce lo mostrano in primissimo piano sia fronte che retro. Ve le proponiamo di seguito.

Galaxy S8: la foto del fronte

A renderla nota è, ovviamente, Sammobile. Il Galaxy S8 appare in un case arancione. La foto del fronte ci mostra l’assenza del tasto fisico Home, la fotocamera frontale per i selfie (che sarà da 8 Mpx con autofocus) e uno scanner dell’iride. Dunque, si apprezza il display che ricopre la quasi interezza della facciata anteriore e lo schermo Edge.

Galaxy S8: la foto del retro

Poi c’è la foto della parte posteriore. Si nota un sensore di impronte digitali visibile accanto alla fotocamera posteriore. Oltre al flash LED e un cardiofrequenzimetro può essere visto dall’altro lato della fotocamera principale.

Galaxy S8, ieri due notizie importanti

Che ve ne pare? Sono comunque foto da prendere sempre col beneficio del dubbio. Ma che comunque raffigurano i rumor trapelati con insistenza ormai da mesi. Ieri intanto sono anche state diffuse le caratteristiche principali della versione Plus. A primeggiare su tutte, i 6.2 pollici, lo schermo QUAD Hd. Abbiamo poi visto meglio le potenzialità del processore Exynos 8895, dato come migliore di Snapdragon 835.

Manca ormai poco più di un mese alla sua uscita, ma ormai abbiamo un’idea abbastanza chiara.