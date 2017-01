Galaxy S8 in foto, è lui? Nuovi presunti case mostrano design familiare

Ormai i rumor su Samsung Galaxy S8 si sprecano: foto leaked, render, foto di case e chi più ne ha più ne metta. Recentemente erano emerse un paio di foto che ritraevano un presunto Galaxy S8: oggi è la volta di alcuni case progettati proprio per lo smartphone top di gamma della casa sud coreana (e addirittura la sua presunta versione Plus), che guarda caso mostrano lo stesso design, o meglio molto simile, alle foto trapelate in questi giorni.

In realtà sono case da 3 diversi costruttori, quindi gli indizi che sarà proprio questo il design di Galaxy S8 aumentano ogni giorno. Si vede il foro per la porta USB Type-C, quella del microfono e quella del jack da 3.5 mm in basso. Un altro foro invece, imprevisto, potrebbe essere per la S Pen. Vi lasciamo alle immagini, ma ovviamente dobbiamo dirvi che non confermano assolutamente il design finale di Galaxy S8.

Quello che si sa è che lo schermo avrà un ruolo fondamentale per questo nuovo modello, e prenderà tantissimo spazio pur essendo estremamente ottimizzato in rapporto alla superficie. Cosa ne pensate di questi render? Vi convincono?