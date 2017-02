Galaxy S8, questa foto ci mostra i tasti sul display e assenza tasto Home

I vari render che vi abbiamo proposto in questi mesi hanno tutti confermato che per la prima volta, la fortunata serie S dei Galaxy Samsung non avrà il tasto Home. E così, il Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, non solo avranno un display che ricoprirà per il 90% l’intera facciata dei dispositivi, e saranno più grandi di 5.8 e 6.2 pollici, ma avranno appunto i tasti proprio sul display. I tasti fisici saranno relegati ai lati, mentre i sensori sul lato posteriore. Ora finalmente trapela anche una foto che ci mostra il Galaxy S8 coi tasti virtuali sul display. Ve la mostriamo di seguito.

Galaxy S8, ecco foto con tasti sul display e assenza tasto Home

A riportare questa chicca è come sempre per primo Sammobile. La foto ci mostra l’attesissimo Top di gamma di Samsung acceso e in tutto il suo splendore. i pulsanti sullo schermo sul Galaxy S8. come si evince dalla foto, in basso sul display c’è l’ingranaggio per le opzioni, così come più in basso a destra si trova la freccia che va verso sinistra del pulsante Indietro. Sembra che ci sia uno spazio dedicato alla parte inferiore del display per i pulsanti di navigazione, e il design è diverso da quello utilizzato da Android. Il pulsante Indietro si trova così sul lato destro, all’opposto rispetto alla posizione che in genere Google, e la maggior parte degli altri produttori di smartphone, usano.

Tutto comunque da confermare

Comunque, Sammobile ci tiene anche a sottolineare che questa foto è da prendere con le molle. E per l’ufficialità del tutto occorre sempre aspettare il fatidico 29 marzo. Anche se, come sappiamo, anche questa data è da confermare. E Samsung lo farà in occasione del prossimo Mobile World Congress di Barcellona. In programma dal 27 febbraio al 2 marzo. Mentre sarà messo in vendita da metà aprile in poi. Iniziando dal 14 in Corea del sud.

