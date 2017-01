Galaxy S8 avrà fotocamera con doppia lente? Le immagini suggestive

Il 2016 che ci ha appena lasciati ci ha regalato, soprattutto nella parte finale, tanti rumor interessanti riguardo il prossimo attesissimo Top di gamma di Samsung: il Galaxy S8. Si è parlato di un 3D Touch simile all’iPhone di Apple, con la completa sparizione dei tasti fisici; di un Bluetooth 5.0; di cuffie wireless in-ear con sparizione del jack da 3,5 mm; perfino di una S Pen, che potrebbe mandare così in soffitta definitivamente la serie Note.

Ma il 2017 non vuole essere da meno in termini di rumor. Almeno inizialmente, dato che proprio quest’anno uscirà il dispositivo. E così oggi 2 gennaio ci regala un altro rumor suggestivo: il Galaxy S8 potrebbe avere una fotocamera posteriore con doppia lente. Scopriamone di più, anche attraverso le immagini del brevetto.

Galaxy S8, come funziona fotocamera con doppia lente che appare in immagini brevetto

Samsung sembra proprio intenzionata a migliorare il proprio comparto fotocamere. E lo dimostra la scelta dell’autofocus in quella anteriore. Ora Galaxy Club ci stuzzica ancora di più, parlando di un brevetto depositato dal colosso coreano in Corea del sud su una fotocamera con doppia lente. Nelle immagini del brevetto si vede una lente che riprende l’intera immagine mentre un’altra più specificamente un obiettivo in particolare.

Nella scena in questione, si vede uno snowboarder zoommato nel dettaglio e sullo sfondo il resto dell’immagine. Probabilmente, lo scopo della doppia lente della fotocamera è proprio quello di zoomare più dettagliatamente una parte dello scenario in un apposito riquadro, senza però perdere l’attenzione sul resto.

Galaxy S8 destinatario della fotocamera con doppia lente?

Sarà proprio il Galaxy S8 il destinatario di questa fotocamera con doppia lente? Difficile dirlo. Ma il fatto che si sia già parlato insistentemente di una doppia fotocamera sul prossimo Top di gamma Samsung, non lo fa escludere.

Vi terremo ovviamente aggiornati su questi ed altri rumor.