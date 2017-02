Galaxy S8 e Galaxy S8+ mostrati in questo nuovo video di 34 secondi

Come ormai saprete, ieri domenica 26 febbraio, in occasione della conferenza stampa di apertura del Mobile World Congress in quel di Barcellona, Samsung ha confermato in via ufficiale la data di presentazione del suo attesissimo Top di gamma: il Galaxy S8. Vale a dire, il 29 marzo, con duplice presentazione in due grandi città di due continenti diversi: Londra e New York. Ancora da capire invece la data di messa in commercio. Sebbene ormai le opzioni rimaste in ballo sembrano essere due: 14 aprile con partenza in Corea del sud e nelle settimane successive nel resto del Mondo. O 21 aprile ma in tutti i Paesi.

Nell’attesa, continuano a trapelare nuove immagini e nuovi video che ci danno conferme e nuovi spunti di riflessione. L’ultimo mostra il Galaxy S8 e la sua versione implementata Plus fianco a fianco e in funzione. Eccolo di seguito.

Galaxy S8 e versione Plus in nuovo video

A pubblicarlo è Sammobile, che parla di una fonte cinese. Nel video non ci vengono spiegate le specifiche tecniche ma ci mostrano i due dispositivi accesi. Si evince l’assenza del tasto Home, la presenza della funzione Always on display, il fatto che entrambi siano in versione Edge, cornici sottilissime con display che copre il 94% dello schermo e il sensore delle impronte digitali sul retro. Eccolo di seguito:



Fino al 29 marzo dobbiamo aspettarci altri video del genere e immagini. Ma ormai tutti ci stanno confermando le stesse caratteristiche. Insomma, il Galaxy S8 e la sua versione Plus tutto sommato sono già svelati. Ma ciò non toglie che l’attesa è comunque tanta.

Leggi anche: Dietro Samsung Hello si nasconde il robot Otto? Gli indizi