Galaxy S8: ecco immagine che svela design, apparsa sulla pagina ufficiale di registrazione

Anche se per la sua presentazione ufficiale occorrerà ancora attendere poco più di un mese (29 marzo a New York) – almeno si spera, Samsung ufficializzerà il tutto al MWC alle porte – del Galaxy S8 e della sua versione Plus abbiamo visto già tante cose. Certo, alcuni sono render di bravi grafici, altre foto sono di case ma che lasciano qualche dubbio. Ci sono però immagini e video ufficiali, che ci hanno dato degli imput molto importanti, rilasciati proprio da Samsung. Ieri, ad esempio, sulla pagina ufficiale di registrazione è apparsa un’immagine che ci mostra il design del Galaxy S8. Vediamola di seguito.

Galaxy S8, ecco un’immagine ufficiale che ci svela il design

A riportare la notizia è Sammobile, che ha ripreso una pubblicazione di Evan Bass sul suo ormai famoso profilo Twitter: @evleaks. La pagina di registrazione Galaxy S8 ha pubblicato un’immagine con le parole “Unbox your phone” e “sign up to be among the first to know about the Next Galaxy”. L’immagine è stranamente molto simile al design del telefono che abbiamo visto nell’applicazione Secure Folder del Galaxy S7. La quale è arrivata con l’aggiornamento, seppur difficoltoso, del dispositivo ad Android 7.0 Nougat. Lo sfondo è nero, ma si intravedono in bianco e in risalto le cornici superiore e inferiore molto sottili e in sintonia con ciò che il telefono prossimo porterà.

Inoltre, la scheda tecnica che descrive il Galaxy S8 parla della presenza di angoli arrotondati che occupano 0,1 pollici del display del telefono cellulare, che corrispondono proprio alla traccia del design del telefono sulla locandina che invita ad iscriversi alla pagina ufficiale di registrazione. La sinistra e la destra del display sono praticamente senza cornici, anche ciò in linea con quanto i rumor ci stanno dicendo su questi due portentosi dispositivi. Ossia, che saranno entrambi Edge.

