Galaxy S8 appare in questa nuova immagine con tanto di orario di presentazione

Il World Mobile Congress è in corso e come noto Samsung non ha presentato il tanto atteso Galaxy S8, neanche in un breve video di un minuto come si sperava. Lasciando tutta la scena ad altri dispositivi di tutti rispetto: Galaxy Tab S3 e Galaxy Book. Dunque, dovremo ancora attendere per vederlo in tutto il suo splendore in via ufficiale. Ossia 28 giorni. E fino ad allora possiamo aspettarci altre interessanti notizie, video e immagini. La data del 29 marzo è arrivata ufficialmente, insieme a un wallpaper molto simile al Galaxy Note 7. Ma se questa la conoscevamo già, ora ci viene detta anche l’ora precisa di presentazione. Eccola in questa immagine.

Galaxy S8 presentato alle ore 12:23

A darci questa chicca, come accaduto altre volte, è stato il reporter di Venture Beat, nonché famoso leakster, Evan Blass. Il quale, mediante il suo profilo Twitter evleaks, ci spiazza sempre con nuove news. In genere poi rivelatesi realtà. Orbene, questa volta ha postato l’immagine del Galaxy S8 non solo con la data del 29 marzo, ma anche con l’orario preciso di presentazione: 12:23. Come potete constatare da questa immagine che segue:

Oltre alla data, possiamo volgere lo sguardo alle varie specifiche tecniche che si intravedono nell’immagine. Iris scanner, fotocamera anteriore, bilanciere del volume sul lato sinistro, tasto per avviare AI Bixby e pulsante di accensione / standby sul lato destro. Il piccolo schermo bianco “Slither” si vede sulla destra del telefono vicino al pulsante di accensione. Che esalta la versione dual-edge.

Galaxy S8, altre specifiche tecniche

Riguardo alle altre specifiche che non si evincono dall’immagine, sappiamo che il display sarà Super Amoled, la grandezza rispettivamente di 5,8 pollici e 6,2 pollici, fotocamera anteriore da 8MP con autofocus e doppia posteriore da 12MP, octa-core Qualcomm Snapdragon 835 / Exynos 8895 SoC. Nella confezione troveremo anche un paio di cuffie Harman AKG. Il cui audio è già apprezzabile con il Galaxy Tab S3.

