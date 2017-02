Galaxy S8: nuove immagini ci dicono come sarà fotocamera posteriore e cornici

In attesa della fatidica data del 29 marzo, giorno in cui Samsung finalmente mostrerà al mondo in maniera completa il suo prossimo gioiellino Galaxy S8, video ed immagini ci danno delle gustose anticipazioni. In un precedente articolo vi abbiamo mostrato un brevissimo video panoramico del Galaxy S8, mentre in questa sede vi mostriamo immagini dettagliate riguardanti la fotocamera posteriore e le cornici. In entrambi i casi è possibile apprezzare quanto entrambe siano state ridotte all’essenziale. E siano ergonomiche col resto del dispositivo.

Galaxy S8 con fotocamera posteriore di soli 0,2 millimetri

Come riporta Sammobile, sempre @OnLeaks, autore del video di cui sopra, ci mostra delle immagini dettagliate che ci danno un’idea di come sarà “la gobba” della fotocamera posteriore di questo attesissimo dispositivo. In che modo? Tramite gli schemi CAD aggiuntivi. La fotocamera posteriore del Galaxy S8 viene confrontata con quella del precedente Galaxy S7 e dello sfortunato ed “esplosivo” Note 7. Si noterà come, se la gobba dell’S7 fosse di 1 millimetro, mentre quella del Note 7 di 7,9 millimetri, quella del Galaxy S8 è spessa solo 0,2 millimetri. Dunque, una riduzione drastica rispetto al passato. Addirittura di un quinto rispetto al predecessore S7. Naturalmente è tutto da confermare.

Galaxy S8, cornici quasi inesistenti

Veniamo ora ad un’altra chicca, sempre lanciata da Sammobile. Questa volta però l’immagine in questione ci viene fornita su Weibo, che altro non è che la versione cinese di Twitter. Social asiatico sul quale però vengono fornite molte chicche. Come si nota dalla foto, la cornice è molto sottile, il che conferma quanto il display occuperà gran parte della facciata del dispositivo. Si pensa addirittura il 94%.

Ma dall’immagine trapela anche altro: il display edge doppiamente curvo con una impressionante mancanza di lunetta. E’ presente il jack da 3,5 mm per cuffie standard e una USB di tipo C. Sono evidenti anche due linee di antenna e la griglia dell’altoparlante.

Leggi anche: Samsung imbarazzata da tweet di Trump: la risposta al Presidente americano

A poco a poco stiamo componendo il puzzle del Galaxy S8. E, in fondo, ci piace sempre più.