Galaxy S8, ecco le immagini definitive con i rumor raccolti fino ad oggi

In attesa del tanto sospirato 26 febbraio e della presentazione definitiva del 18 aprile a New York, continuano le speculazioni grafiche di quello che dovrebbe essere il nuovo Top di gamma di casa Samsung: il Galaxy S8. Ricostruzioni grafiche che cercano di riportare in modo più o meno fedele come sarà il dispositivo della multinazionale coreana, stando ai rumor che continuano a circolare incessanti. Un’ultima immagine con la cover “Ghostek” ha peraltro riposizionato il jack per le cuffie da 3,5 mm, spiazzando un po’ tutti. Visto che veniva dato per certo sparito. Ora arrivano altre immagini del fronte-retro del possibile Galaxy S8 da una fonte più che attendibile in fatti Samsung: Sammobile. Eccole di seguito.

Galaxy 8, trapelano nuove immagini

Il sito Sammobile, che riporta sempre nuovi rumor in genere prima degli altri, dà anche la sua versione del Galaxy S8. Si vede dunque una facciata coperta al 90% e passa dal display, con la parte inferiore che a stento regge la scritta Samsung e totale assenza del tasto fisico Home.

Galaxy S8, tutti i rumor ad oggi

Il Galaxy S8 dovrebbe avere entrambe le versioni curve, sebbene la versione implementata si chiamerà Plus e non Edge. Saranno rispettivamente di 5.1 e 5.5 pollici. Display Super Amoled, Vanteranno processori Exynos 8895 (in Europa) e Snapdragon 835 combinati ad 8 GB di memoria RAM. Monterà Android 7.0 Nougat nativo, una doppia fotocamera posteriore (presumibilmente da 13 e 12 Mpx) e una con autofocus frontale da 8 Mpx.

Sarà la prima ad avere Bluetooth 5.0, il sistema Continuum che renderà la facciata uguale a Windows 10. Batteria da 4200 mAh e si parla anche di S Pen.